В Укрзализныце отметили, что эта авария произошла из-за вины водителя. Там подчеркнули, что мужчина пренебрег правилами дорожного движения.
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Поезд столкнулся с автомобилем в Черниговской области
В Укрзализныце рассказали, что эта авария произошла на перегоне Муравейка – Бориса Олейника в Черниговской области. Автомобиль столкнулся с пригородным поездом, следовавшим по маршруту Чернигов - Нежин.
Водитель автомобиля пренебрег правилами дорожного движения и, несмотря на запрещающие световые и звуковые сигналы, продолжил движение через железнодорожный переезд,
– сказали в организации.
В Черниговской области произошла трагическая авария с поездом / Фото Укрзализныци
Там также отметили, что в результате инцидента смертельно травмировало мужчину, женщину и ребенка, находившихся в автомобиле на момент аварии. Еще одного ребенка, который был в машине, забрала скорая.
"Световая и звуковая сигнализация на переезде работали исправно. На месте работает полиция, возможны задержки поездов этого направления", – сказали в Укрзализныце.
В заключение представители Укрзализныци призвали не пренебрегать правилами дорожного движения и с особым вниманием пересекать железнодорожные переезды. Ведь спешка и невнимательность на путях могут стоить жизни детей и целых семей.
Ранее подобная авария случалась в аннексированном Крыму
- В конце марта 2023 года в оккупированном Джанкое в Крыму российский поезд на переезде наехал на легковой автомобиль. В результате аварии есть жертвы и пострадавшие.
- По предварительным данным, погибли четыре человека, среди них двое детей. Местные СМИ сообщали, что локомотив протащил машину около 100 метров после столкновения.
- Впоследствии издания уточнили, что на переезде есть звуковой и световой сигнал. А водитель их будто бы проигнорировал и двинулся под локомотив, пытаясь проскочить через железнодорожный переезд.