В Укрзализныце заявили, что компания будет заботиться о ребенке железнодорожников до его совершеннолетия. Напомним, что пара попала под российский обстрел 9 июля, когда людям раздавали волонтерскую помощь.

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8-летний ребенок железнодорожников остался сиротой

Глава Укрзализныци Евгений Лященко выразил соболезнования родным погибших.

К сожалению, мы не можем вернуть родителей ребенку, но наша обязанность – помочь и поддержать каждого ребенка, семью железнодорожников, погибших в результате войны,

– отметил он.

Таким образом, ребенок до своего совершеннолетия будет получать от компании ежегодную денежную помощь и возможность оздоровления. Кроме того, планируются выплаты в рамках программы "Железная семья".

Что известно о погибших железнодорожниках

Виталий Юшко, 1976 года, трудовую деятельность на железнодорожном транспорте начал в 1995 году электромонтером СЦБ Пологовской дистанции сигнализации и связи Приднепровской железной дороги. Там же работал электромехаником, старшим электромехаником. Зарекомендовал себя высококвалифицированным работником, неоднократно отмечался ведомственными и отраслевыми наградами, в частности почетной грамотой Министерства инфраструктуры Украины.

Ольга Очкас, 1978 года рождения, с 1999 работала на станции Ореховская. Прошла путь от уборщика производственных помещений до дежурного по железнодорожной станции, на этом посту и работала с 2004 года.

"Эти супруги много времени посвятили волонтерству в пункте несокрушимости города Орехов, помогали людям выживать. Трагедия произошла в Ореховской школе, когда Ольга и Виталий выполняли свои волонтерские обязанности", – добавили в Укрзализныце.

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