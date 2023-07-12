В Укрзалізниці зазначили, що ця аварія сталася через провину водія. Там підкреслили, що чоловік знехтував правилами дорожнього руху.

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Поїзд зіткнувся з автівкою в Чернігівській області

В Укрзалізниці розповіли, що ця аварія сталася на перегоні Муравійка – Бориса Олійника у Чернігівській області. Автомобіль зіткнувся з приміським поїздом, що прямував за маршрутом Чернігів — Ніжин.

Водій автомобіля знехтував правилами дорожнього руху та попри заборонні світлові та звукові сигнали продовжив рух через залізничний переїзд,

– сказали в організації.



В Чернігівській області сталася трагічна аварія з потягом / Фото Укрзалізниці

Там також зазначили, що внаслідок інциденту смертельно травмувало чоловіка, жінку і дитину, які перебували в автомобілі на момент аварії. Ще одну дитину, яка була в автівці, забрала швидка.

"Світлова та звукова сигналізація на переїзді працювали справно. На місці працює поліція, можливі затримки поїздів цього напрямку", – сказали в Укрзалізниці.

Наостанок представники Укрзалізниці закликали не нехтувати правилами дорожнього руху та з особливою увагою перетинати залізничні переїзди. Адже поспіх і неуважність на коліях можуть коштувати життів дітей та цілих родин.

Раніше подібна аварія траплялася в анексованому Криму