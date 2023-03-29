У районі Джанкоя тимчасово окупованого Криму легковик потрапив під потяг на переїзді. Локомотив протягнув машину близько 100 метрів. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Подробиці ДТП біля Джанкою

Потяг Севастополь – Санкт-Петербург зіткнувся з легковиком на нерегульованому залізничному переїзді. Усі четверо людей, які перебували в машині, загинули: двоє дорослих та двоє дітей.

У автівці на момент зіткнення перебував водій Байсер Зейтуллаєв, а також 3 пасажири: Лемара М. та дві її доньки Левіза (13 років) та Сельвіра (18 років).

Місцеві ЗМІ повідомляють, що сім'я їхала у таксі зі смт Вільного до Джанкоя.

Водій проігнорував сигнали на переїзді

Згодом видання уточнили, що на переїзді є звуковий та світловий сигнал. А 58-річний водій Байсер Зейтуллаєв їх буцімто проігнорував і рушив під локомотив, намагаючись проскочити.

Окупаційні слідчі вже порушили кримінальну справу. Поки що залізничний рух у районі аварії припинено.

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Нагадаємо, що 3 березня на трасі у Джанкої зіштовхнулися російський БТР та легковик. Від удару авто відкинуло на десяток метрів.