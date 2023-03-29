В районе Джанкоя временно оккупированного Крыма легковушка попала под поезд на переезде. Локомотив протащил машину около 100 метров. Об этом сообщают местные СМИ.
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Подробности ДТП возле Джанкоя
Поезд Севастополь – Санкт-Петербург столкнулся с легковушкой на нерегулируемом железнодорожном переезде. Все четверо находившихся в машине погибли: двое взрослых и двое детей.
В автомобиле на момент столкновения находился водитель Байсер Зейтуллаев, а также 3 пассажира: Лемар М. и две ее дочери Левиз (13 лет) и Сельвир (18 лет).
Местные СМИ сообщают, что семья ехала в такси из поселка городского типа Вольное в Джанкой.
Водитель проигнорировал сигналы на переезде
Впоследствии издания уточнили, что на переезде есть звуковой и световой сигнал. А 58-летний водитель Байсер Зейтуллаев их якобы проигнорировал и отправился под локомотив, пытаясь проскочить.
Оккупационные следователи уже возбудили уголовное дело. Пока железнодорожное движение в районе аварии приостановлено.
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Напомним, что 3 марта на трассе в Джанкое столкнулись российский БТР и легковушка. От удара авто отбросило на десяток метров.