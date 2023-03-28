В автобусе находились два водителя и 25 пассажиров. Пока известно, что госпитализация понадобилась 18 людям.

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Людей доставили в Волочисскую центральную районную больницу.

Виктор Чубар – директор больницы – рассказал, что трое пострадавших находятся в реанимации. Их состояние оценивается как средней тяжести. К счастью, оно стабилизируется.

Других пострадавших госпитализировали в различные отделения травматологического и хирургического профиля.

Чубарь рассказал, что госпитализация понадобилась двум детям: 9 и 14 лет. Их состояние оценивают как удовлетворительное.

ДТП в Хмельницкой области – главное

ДТП произошло утром 28 марта в Хмельницкой области. Автобус "Неоплан", курсирующий по маршруту "Варшава – Одесса", съехал в кювет. В автобусе находились 25 пассажиров. Среди них – двое детей.

О ДТП сообщила полиция Хмельницкой области. Причины инцидента устанавливают. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. На месте ДТП работают следователи.

Людям оказали всю необходимую помощь. Жертв в результате ДТП, к счастью, не было.