Автокатастрофа произошла на трассе Киев – Чоп. В полиции Ровенской области рассказали детали.

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В результате ДТП есть погибший

В Дубенском районе Ровенщины произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков. В полиции рассказали, что сообщение об аварии в селе Тараканов поступило на спецлинию 102 10 июля в 16:15. Правоохранителям позвонили по телефону медики.

️Полицейские предварительно выяснили, что в результате столкновения двух встречных грузовиков один человек погиб, еще один был доставлен в больницу, – говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают:

следственно-оперативная группа Дубенского РПП,

следователь следственного управления,

спасатели. ️

Движение на этом участке трассы Киев – Чоп усложнено. Его регулируют патрульные полицейские.

Смотрите фото с места аварии / Фото полиции Ровенской области

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В Киеве также произошло жуткое ДТП

В воскресенье, 9 июля, легковушка влетела в колонку на одной из заправок в Днепровском районе Киева. В результате там вспыхнул мощный пожар. События разворачивались следующим образом: