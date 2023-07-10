Автокатастрофа произошла на трассе Киев – Чоп. В полиции Ровенской области рассказали детали.

К теме Во Львове военный насмерть сбил 28-летнюю женщину на пешеходном переходе

В результате ДТП есть погибший

В Дубенском районе Ровенщины произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков. В полиции рассказали, что сообщение об аварии в селе Тараканов поступило на спецлинию 102 10 июля в 16:15. Правоохранителям позвонили по телефону медики.

️Полицейские предварительно выяснили, что в результате столкновения двух встречных грузовиков один человек погиб, еще один был доставлен в больницу, – говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают:

  • следственно-оперативная группа Дубенского РПП,
  • следователь следственного управления,
  • спасатели. ️

Движение на этом участке трассы Киев – Чоп усложнено. Его регулируют патрульные полицейские.

Смотрите фото с места аварии / Фото полиции Ровенской области

Стоит прочесть Взрыв на АЗС в Киеве: виновник ДТП до сих пор без сознания, полиция открыла дело

В Киеве также произошло жуткое ДТП

В воскресенье, 9 июля, легковушка влетела в колонку на одной из заправок в Днепровском районе Киева. В результате там вспыхнул мощный пожар. События разворачивались следующим образом:

  • около 15:10 в ГСЧС поступило сообщение о возгорании на АЗС – спасательным службам удалось ликвидировать огонь около 16:35;
  • к работам привлекли 15 единиц основной и специальной техники, а также 62 представителей личного состава;
  • киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что в результате взрыва на АЗС пострадали 3 человека – их госпитализировали в больницу с ожогами разной степени тяжести;
  • речь идет о водителе автомобиля, пассажире и работнике заправки;
  • впоследствии в сети появились кадры, на которых виден момент взрыва после врезания машины в колонку – на нем можно увидеть, что авто двигалось на бешеной скорости.