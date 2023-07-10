Автокатастрофа произошла на трассе Киев – Чоп. В полиции Ровенской области рассказали детали.
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В результате ДТП есть погибший
В Дубенском районе Ровенщины произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков. В полиции рассказали, что сообщение об аварии в селе Тараканов поступило на спецлинию 102 10 июля в 16:15. Правоохранителям позвонили по телефону медики.
️Полицейские предварительно выяснили, что в результате столкновения двух встречных грузовиков один человек погиб, еще один был доставлен в больницу, – говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают:
- следственно-оперативная группа Дубенского РПП,
- следователь следственного управления,
- спасатели. ️
Движение на этом участке трассы Киев – Чоп усложнено. Его регулируют патрульные полицейские.
Смотрите фото с места аварии / Фото полиции Ровенской области
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В Киеве также произошло жуткое ДТП
В воскресенье, 9 июля, легковушка влетела в колонку на одной из заправок в Днепровском районе Киева. В результате там вспыхнул мощный пожар. События разворачивались следующим образом:
- около 15:10 в ГСЧС поступило сообщение о возгорании на АЗС – спасательным службам удалось ликвидировать огонь около 16:35;
- к работам привлекли 15 единиц основной и специальной техники, а также 62 представителей личного состава;
- киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что в результате взрыва на АЗС пострадали 3 человека – их госпитализировали в больницу с ожогами разной степени тяжести;
- речь идет о водителе автомобиля, пассажире и работнике заправки;
- впоследствии в сети появились кадры, на которых виден момент взрыва после врезания машины в колонку – на нем можно увидеть, что авто двигалось на бешеной скорости.