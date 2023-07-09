Взрыв произошел днём на одной из киевских автозаправок в Днепровском районе. Работники АЗС рассказал, что взрыв произошел из-за того, что машина на высокой скорости влетела на заправку и врезалась в колонну с горючим.

Смотрите также Загорелась АЗС: в Киеве – мощный пожар на Броварском шоссе, есть пострадавшие

Все пострадавшие – это пассажиры авто

"Медики госпитализировали двух пострадавших от пожара на АЗС. Третьего пострадавшего осматривают и тоже госпитализируют", – сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Медики госпитализировали трех пострадавших мужчин. Самому младшему – 17 лет.

Пожар на АЗС в Киеве: смотрите видео (Источник видео: Суспільне)

Как рассказали работники АЗС, все пострадавшие – это пассажиры авто, которое въехало в колонну с горючим.

"Они влетели на большой скорости в заправку. Они были все просто обгоревшими. Там сгорели все машины, которые стояли. Слава Богу, что выбежали люди из кафе и смогли спастись. Видно там не справились с управлением и въехали в заправку. Вероятно, в состоянии шока быстро выбежали из машины", – рассказал Виктор, авто которого было на АЗС.

Пожар потушили около 16:40

КИЕВ24 сообщает, что пожар на АЗС уже потушен. Рядом развернули гуманитарный штаб.

Обратите внимание. Из-за пожара на АЗС перекрыто движение на Броварском проспекте от улицы Братиславской до улицы Строителей. Патрульные обеспечивают регулировку и безопасность дорожного движения. Водителей призывают планировать маршрут поездки с учетом этой информации.

Как отметили в КГВА, к тушению были привлечены 30 человек личного состава и 5 единиц техники. Огонь бушевал на площади 1500 квадратных метров. Спасатели продолжают разведку помещений.

Впоследствии Виталий Кличко уточнил, что пожар полностью уничтожил здание и наземное оборудование АЗС и 8 легковых авто. Также мэр Киева заявил, что причина пожара на АЗС в Киеве – автомобиль влетел в заправочную колонку.