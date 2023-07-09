Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Впоследствии из-за пожара перекрыли Броварское шоссе, передает 24 Канал.

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В Киеве вспыхнул пожар

Киевляне днем 8 июля заметили мощный огонь на Броварском шоссе. Там образовался огромный столб черного дыма, закрывший обзор на дорогу водителям.

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Этот пожар киевляне видели в нескольких районах столицы. По сообщениям очевидцев, впоследствии для водителей перекрыли Броварское шоссе, чтобы ликвидировать этот пожар.

Пожар видели в нескольких районах Киева: смотрите видео

Впоследствии в сети рассказали, что предварительно горит АЗС "KLO" между станциями метро "Дарница" и "Черниговская". По сообщениям очевидцев, перед пожаром люди слышали звук взрыва.

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Также по сообщениям очевидцев, за несколько секунд до пожара в АЗС въехал автомобиль. Именно из-за него, по словам горожан, и загорелся огонь.

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Спасатели пытаются потушить огонь

В ГСЧС рассказали, что в настоящее время пожарные пытаются ликвидировать огонь на месте вспышки. К тушению служба привлекла 30 спасателей и 5 единиц техники.



ГСЧС гасит пожар на АЗС / Фото ГСЧС

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что медики госпитализировали двух пострадавших от пожара на АЗС в Деснянском районе. Третьего пострадавшего осматривают и тоже госпитализируют.



В результате пожара на АЗС есть пострадавшие / Фото ГСЧС