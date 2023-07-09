Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Згодом через пожежу перекрили Броварське шосе, передає 24 Канал.

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У Києві спалахнула пожежа

Кияни вдень 8 липня помітили потужний вогонь на Броварському шосе. Там утворився величезний стовп чорного диму, який закрив огляд на дорогу водіям.

У Києві помітили масштабну пожежу: дивіться відео

Цю пожежу кияни бачили у кількох районах столиці. За повідомленнями очевидців, згодом для водіїв перекрили Броварське шосе, щоб ліквідувати цю пожежу.

Пожежу бачили у кількох районах Києва: дивіться відео

Згодом у мережі розповіли, що попередньо палає АЗС "KLO" між станціями метро "Дарниця" та "Чернігівська". За повідомленнями очевидців, перед пожежею люди чули звук вибуху.

Вогонь спалахнув на Лівому березі Києва: дивіться відео

Також за повідомленнями очевидців, за кілька секунд до пожежі в АЗС в'їхало авто. Саме через нього, за словами містян, і спалахнув вогонь.

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Рятувальники намагаються загасити вогонь

У ДСНС розповіли, що наразі пожежники намагаються ліквідувати вогонь на місці спалаху. До гасіння служба залучила 30 рятувальників та 5 одиниць техніки.



ДСНС гасить пожежу на АЗС / Фото ДСНС

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що медики госпіталізували двох постраждалих від пожежі на АЗС в Деснянському районі. Третього постраждалого оглядають і теж госпіталізують.



Внаслідок пожежі на АЗС є постраждалі / Фото ДСНС