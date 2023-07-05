Біля будівлі суду чергують 5 автомобілів швидкої допомоги та кілька пожежних машин. Також поряд знаходяться підрозділи спеціального призначення поліції.

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У Києві частково перекрито рух

У середу ввечері у Києві перекрили рух транспорту у районі Шевченківського суду. У зв'язку з цим затримується рух автобусів №9, 14т, 14тк по вулиці Дегтярівська, 31. Організовано рух за альтернативним маршрутом по вулиці Теліги – Дорогожицька – Сім'ї Хохлових – Дегтярівська.