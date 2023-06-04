Предварительно известно, что в поле недалеко от Вышгорода начали гореть пластиковые трубы. На место инцидента уже выехали полиция и пожарные.
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Что известно о пожаре в Вышгороде
Возгорание произошло на одном из полей в Вышгородском районе Киевской области 4 июня. В настоящее время причина пожара неизвестна, ее устанавливают специалисты.
Пожар в Вышгороде / Видео полиции Киевской области
Предварительно в поле горят пластиковые трубы. На месте работают спасатели и полицейские. Пострадавших нет,
– написали в полиции.
Но в соцсетях начали появляться сообщения киевлян, увидевших огромный столб дыма с Крещатика.
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