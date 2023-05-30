О пожаре учебного заведения в Одесской области сообщают местные телеграм-каналы. Там же выложили видео, на которых можно увидеть, что здание охватило сильное пламя.
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Огонь пожирает школу
На видео можно увидеть, что огонь охватил крышу школы. Пожар пытаются укротить спасатели.
Доподлинно неизвестно, что явилось причиной пожара учебного заведения. В то же время отметим, что в Одесской области вечером не было воздушной тревоги. Можно исключить, что причиной стала атака со стороны России.
Спасатели пытаются погасить пламя: смотрите видео
Очевидцы сняли, как горит школа: смотрите видео
Заметим, что несколькими днями ранее пожар на Хмельнитчине мог унести жизнь матери и ребенка. К счастью, их удалось спасти.
Вспыхнула квартира
Известно, что в Хмельницком пожар произошел 24 мая вечером. Тогда вспыхнула квартира на первом этаже. В ловушке этажом выше оказалась 21-летняя женщина и ее 3-летний ребенок.
Произошел инцидент на улице Соборной. Отсчет буквально шел на секунды. К счастью, спасателям удалось вырвать из огненной ловушки женщину и ее ребенка.
Они оперативно прибыли на место вызова. Спасли ребенка со второго этажа с помощью стремянки. Мать вывели на улицу через лестничную клетку. Пожар ликвидировать начали около 21:10. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Что известно о предыдущих пожарах
- 20 мая в районе жилмассива "Позняки" зафиксировали пожар. Из разных районов города видно, как в небо вздымался густой столб черного дыма.
- В тот же день пожар на открытой территории вспыхнул в районе Гидропарка. По данным ГСЧС, возгорание произошло на площади 25 квадратных метров с распространением на ресторан.
- А еще густой столб дыма был замечен в Киеве 19 мая. Он витал над торговым центром "Республика" в Голосеевском районе. По данным ГСЧС, информации о пожаре не было. В то же время анонимные источники утверждали, что вспыхнуло помещение с бытовой химией.