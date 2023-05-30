Про пожежу навчального закладу на Одещині повідомляють місцеві телеграм-канали. Там же виклали відео, на яких можна побачити, що споруду охопило сильне полум'я.

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Вогонь пожирає школу

На відео можна побачити, що вогонь охопив дах школи. Пожежу намагаються приборкати рятувальники.

Достеменно невідомо, що стало причиною пожежі навчального закладу. Водночас зазначимо, що в Одеській області ввечері не було повітряної тривоги. Тож можна виключити, що причиною сталася атака з боку Росії.

Рятувальники намагаються погасити полум'я: дивіться відео

Очевидці зняли, як горить школа: дивіться відео

Зауважимо, що кількома днями раніше пожежа на Хмельниччині могла забрати життя матері та дитини. На щастя, їх вдалося врятувати.

Спалахнула квартира

Відомо, що у Хмельницькому пожежа сталася 24 травня ввечері. Тоді спалахнула квартира на першому поверсі. У пастці поверхом вище опинилася 21-річна жінка та її 3-річна дитина.

Стався інцидент на вулиці Соборній. Відлік буквально йшов на секунди. На щастя, рятувальникам вдалося вирвати з вогняної пастки жінку та її дитину.

Вони оперативно прибули на місце виклику. Врятували дитину з другого поверху з допомогою драбини. Матір вивели на вулицю через сходову клітку. Пожежу ліквідовувати почали близько 21:10. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.

Що відомо про попередні пожежі