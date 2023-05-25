Інцидент стався на вулиці Соборній. Відлік йшов на секунди, але, на щастя, рятувальникам вдалося запобігти лиху.

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Надзвичайна історія порятунку

Вогнеборці оперативно прибули на місце виклику. Дитину врятували з другого поверху за допомогою триколінної драбини, а матір вивели сходовою кліткою. Займання ліквідували о 21:10.

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Що стало причиною пожежі наразі не відомо. На щастя, постраждалих немає.

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