Про подію повідомили місцеві телеграм-канали. За попередньою інформацією, пожежа спалахнула в Солом'янському районі столиці, передає 24 Канал.

Дивіться також У Києві п'яна пасажирка автомобіля напала на правоохоронця

Обставини події

ДСНС у коментарі Суспільному розповіли, що у Солом'янському районі Києва загорілася відкрита територія. Рятувальники вже прибули на місце події та ліквідовують наслідки.

За даними ДСНС, пожежа сталась на площі 50 квадратних метрів на вулиці Володимира Сікевича, 32.

У Києві сталась масштабна пожежа: дивіться відео

Пожежу видно з різних частин Києва / Фото з соцмереж

Інші пожежі в Києві