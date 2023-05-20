Кадри густого диму у мережі публікують жителі Києва. Що стало причиною пожежі – наразі не відомо, інформує 24 Канал.
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Дим видно у різних районах Києва
Як повідомляють користувачі у мережі, пожежа сталася у районі житлового масиву "Позняки". Густий стовп чорного диму видно у різних районах міста.
На опублікованих кадрах видно, що поблизу місця загоряння працюють рятувальники.
Пожежа у Києві: дивіться відео
У небо здіймається стовп диму: дивіться відео
Стовп диму від пожежі у Києві: дивіться відео
Наразі не відомо, що стало причиною пожежі в районі масиву "Позняки". Редакція 24 Каналу намагається отримати коментар щодо інциденту у Києві.
Пожежі у Києві: останні новини
- Вранці 20 травня в районі Гідропарку сталася пожежа на відкритій території. У ДСНС повідомили, що загоряння сталося на площі 25 квадратних метрів з розповсюдженням на ресторан.
- У суботу, 19 травня, у Києві помітили густий стовп диму над торговим центром "Республіка" у Голосіївському районі. У ДСНС заявили, що інформація щодо пожежі не надходила. Разом з тим, анонімні джерела стверджують, що горіли побутові приміщення.
- Увечері 18 травня у Дніпровському районі Києва спалахнула масштабна пожежа. Як стало відомо згодом, загоряння відбулося на трансформаторній підстанції.