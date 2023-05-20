Рятувальники вже прямують на місце пожежі. Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповіла речниця ДСНС Києва Світлана Водолага.

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Що відомо про пожежу в районі Гідропарку

Попередньо, сталося загоряння на відкритій території на площі 25 квадратних метрів з розповсюдженням на ресторан,

– зазначила Водолага.

Зауважимо, що в мережі вже поширюють відео з місця пожежі. Зокрема, на кадрах у небо підіймається густий чорний дим.

У районі Гідропарку сильна пожежа: дивіться відео

Окрім того, на поширених місцевими телеграм-каналами відео видно, як горить купа сміття. Зауважимо, що причина займання поки що не відома.

У Києві горить сміття: дивіться відео

Зверніть увагу! Напередодні в Укргідрометцентрі попереджали, що упродовж 18 – 21 травня в Україні, окрім Закарпаття, Прикарпаття та Волині переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Дніпровському районі горіла підстанція

Ввечері 18 травня у столиці спалахнула масштабна пожежа. Згодом у ДСНС повідомили, що сталося загоряння трансформаторної підстанції. У небо здійнявся чорний стовп диму.