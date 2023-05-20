Спасатели уже направляются на место пожара. Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказала пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага.
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Что известно о пожаре в районе Гидропарка
Предварительно произошло возгорание на открытой территории на площади 25 квадратных метров с распространением на ресторан,
– отметила Водолага.
Заметим, что в сети уже распространяется видео с места пожара. В частности, на кадрах в небо поднимается густой чёрный дым.
В районе Гидропарка сильный пожар: смотрите видео
Кроме того, на распространенных местными телеграм-каналами видео видно, как горит куча мусора. Заметим, что причина возгорания пока неизвестна.
В Киеве горит мусор: смотрите видео
В Днепровском районе горела подстанция
Вечером 18 мая в столице вспыхнул масштабный пожар. Позже в ГСЧС сообщили, что произошло возгорание трансформаторной подстанции. В небо поднялся черный столб дыма.