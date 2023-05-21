Об этом сообщили местные телеграм-каналы. По предварительной информации, пожар вспыхнул в Соломенском районе столицы, передает 24 Канал.
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Обстоятельства происшествия
ГСЧС в комментарии Суспильному рассказали, что в Соломенском районе Киева загорелась открытая территория. Спасатели уже прибыли на место происшествия и ликвидируют последствия.
По данным ГСЧС, пожар произошел на площади 50 квадратных метров на улице Владимира Сикевича, 32.
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Пожар виден из разных частей Киева / Фото из соцсетей
Другие пожары в Киеве
- 20 мая в районе жилого массива "Позняки" в Киеве произошел пожар. Густой столб черного дыма виден в разных районах города.
- В этот же день в районе Гидропарка произошел пожар на открытой территории. В ГСЧС сообщили, что возгорание произошло на площади 25 квадратных метров с распространением на ресторан.
- А накануне, 19 мая, в Киеве заметили густой столб дыма над торговым центром "Республика" в Голосеевском районе. В ГСЧС заявили, что информация о пожаре не поступала. Вместе с тем анонимные источники утверждают, что горели бытовые помещения.