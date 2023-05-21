Об этом сообщили местные телеграм-каналы. По предварительной информации, пожар вспыхнул в Соломенском районе столицы, передает 24 Канал.

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Обстоятельства происшествия

ГСЧС в комментарии Суспильному рассказали, что в Соломенском районе Киева загорелась открытая территория. Спасатели уже прибыли на место происшествия и ликвидируют последствия.

По данным ГСЧС, пожар произошел на площади 50 квадратных метров на улице Владимира Сикевича, 32.

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Пожар виден из разных частей Киева / Фото из соцсетей

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