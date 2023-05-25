Инцидент произошел на улице Соборной. Отсчет шел на секунды, но, к счастью, спасателям удалось предотвратить беду.
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Чрезвычайная история спасения
Пожарные оперативно прибыли на место вызова. Ребенка спасли со второго этажа с помощью трехколенной лестницы, а мать вывели по лестничной клетке. Возгорание ликвидировали в 21:10.
Ребенка и мать спасли из огневой ловушки: смотрите видео
Что стало причиной пожара, пока не известно. К счастью, пострадавших нет.
Пожары в Украине: последние новости
- В последнее время масштабные пожары фиксируют в столице Украины. Так, 20 мая в районе жилмассива "Позняки" в Киеве произошел пожар. Густой столб черного дыма был виден в разных районах города.
- Кроме того, в этот же день в районе Гидропарка произошел пожар на открытой территории. В ГСЧС сообщили, что возгорание произошло на площади 25 квадратных метров с распространением в ресторан.
- Также 19 мая в Киеве заметили густой столб дыма над торговым центром "Республика" в Голосеевском районе. В ГСЧС заявили, что информация о пожаре не поступала. Вместе с тем анонимные источники утверждают, что горели бытовые помещения.