Инцидент произошел на улице Соборной. Отсчет шел на секунды, но, к счастью, спасателям удалось предотвратить беду.

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Чрезвычайная история спасения

Пожарные оперативно прибыли на место вызова. Ребенка спасли со второго этажа с помощью трехколенной лестницы, а мать вывели по лестничной клетке. Возгорание ликвидировали в 21:10.

Ребенка и мать спасли из огневой ловушки: смотрите видео

Что стало причиной пожара, пока не известно. К счастью, пострадавших нет.

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