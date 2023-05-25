На месте аварии начался пожар. Соответствующие видео обнародовали в сети, информирует 24 Канал.

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В Киевской области загорелся бензовоз

На опубликованных кадрах можно увидеть, что бензовоз перевернулся на трассе Борисполь – Яготин, а позже – взорвался и начался сильный пожар.

Последствия пожара в результате аварии / фото полиции, ГСЧС

На место аварии уже выехали спасатели. Пока что информации о пострадавших нет.

Отметим, что в комментарии 24 Каналу спикер ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан подтвердила информацию о возгорании бензовоза на трассе. Однако вся информация еще выясняется.

"На месте работают наши подразделения. О пострадавших или жертвах никакой информации нет, поскольку пожар еще тушат", – отметила Рубан.

Что говорят в полиции

Автокатастрофа произошла в Броварском районе. На автодороге Киев – Харьков, вблизи поселка Барышевка, перевернулся бензовоз. В результате этого транспортное средство мгновенно вспыхнуло. На месте происшествия работает полиция и спасатели.

Важно! Движение в данном направлении затруднено! Учитывайте это обстоятельство при планировании поездок.

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