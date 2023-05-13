В субботу, 13 мая, в небе над Шевченковским районом местные жители заметили огромный черный столб дыма. В комментарии 24 Каналу спикер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага рассказала, что загорелось.
Смотрите также Отдаст ли Эрдоган власть "без крови": к чему готовиться Украине после выборов в Турции
Что известно
Со слов спикера понятно, что волноваться не стоит. Собственно, это горит мусор на территории, имеющей площадь около 20 "квадратов".
У нас сейчас незначительный пожар – это Шевченковский район, улица Бакинская, 37. Возгорание мусора на площади 20 квадратных метров… Там мусор горит,
– сказала спикер.
Кроме того, отметим, что на место события отправились соответствующие службы. Они делают все для того, чтобы локализовать пламя и полностью его ликвидировать.
Горит мусор в Киеве в Шевченковском районе / Фото из телеграм-каналов
Пожары в России
Следует отметить, что пожары в настоящее время не являются редкостью. Часто из-за неосторожного обращения с легковоспламеняющимися материалами люди подвергают свою жизнь опасности и других лиц также.
Однако стоит сказать, что в Украине масштабные пожары могут вспыхивать в основном из-за российских обстрелов. Из враждебного государства сообщения о том, что "что-то горит по неосторожности", поступают значительно чаще.
Очевидно, это потому, что население России сокращается в результате войны. То есть просто некому следить за порядком и своевременным тушением маленьких пожаров.
- В субботу, 13 мая, телеграм-каналы сообщали, что Москве загорелась гостиница "Интерконтиненталь" – из ее помещения был виден черный дым. Расположена постройка на улице Тверской.
- Кроме того, в этот же день загорелось предприятие в Улан-Удэ, что в Бурятии. Известно, что пламя охватило около 500 квадратных метров. Удалось его локализовать только через определенный период времени.
- Также 12 мая в Москве вспыхнуло сразу несколько пожаров. В частности, огонь охватил территорию машиностроительного завода имени Чернышева, где производят двигатели для самолетов МиГ.