Как отмечают росСМИ, в результате пожара на заводе Чернышева пострадали 3 человека. Заметим, что именно на этом предприятии производят двигатели для самолетов МиГ.

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Пожар на заводе Чернышева

Возгорание возникло в одном из зданий предприятия на Вишневой улице около 4 утра. В кабинете на втором этаже загорелись личные вещи и мебель на площади около 15 квадратных метров, от огня пошло сильное задымление помещения. Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар, пострадавших передали скорой.

Горят склады возле ТЭЦ

Сильный пожар разгорелся также в подмосковном Дзержинском. На улице Садовой предварительно загорелись шины на складах. По другим данным, горит предприятие по переработке вторсырья. Рядом расположена ТЭЦ.

Площадь возгорания изначально составляла 30 квадратных метров, но быстро увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров. На обнародованных кадрах виден огромный столб черного дыма, поднимающийся высоко в небо.

Пожар в подмосковном Дзержинском: смотрите видео

В России постоянно что-то вспыхивает

На территории страны-агрессора чуть ли не каждый день что-то горит. К примеру:

В ночь на 5 мая в небе над Москвой виднелся столб дыма. Пожар вспыхнула на улице Ереванской в районе Царицыно. Там горело административное здание;

4 мая огонь охватил Ильский нефтеперерабатывающий завод. А в ночь на 3 мая тушили резервуар с нефтепродуктами вблизи порта Тамань;

3 мая неизвестные беспилотники нанесли удар по резиденции российского президента в Москве. У Путина выдумывают атаку дронов со стороны Украины.

Вместе с тем Россия страдает и от естественных пожаров. Еще в начале мая стихия бушевала в:

Свердловской,

Челябинской,

Курганской областях.

В Курганской области из-за пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации. Там временно закрыли несколько автодорог. Авиация МЧС России ликвидировала часть очагов возгорания в регионе, однако борьба с огнем продолжается.