Так, пожар охватил более 4 тысяч квадратных метров складских помещений в городе. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 канал.
Смотрите также Тушить пожары нечем, – Жданов предположил, кто устраивает поджоги в России
В Норильске загорелись склады
Российское мчс сообщает, что за короткое время пожар на складах увеличился почти вдвое. Для его ликвидации российское ведомство привлекло 16 единиц техники и 62 человека.
Состав в Норильске охватил сильный огонь: смотрите видео
Кроме этого, россияне заявили, что гашение огня якобы затрудняют легковоспламеняющиеся жидкости и плотная застройка помещений. Пожарные пытаются обуздать огонь. Причина пожара и количество пострадавших остается неизвестным.
В России ни дня не проходит без пожара
- В Курганской области 8 мая очевидцы заметили редкое природное явление – огненный смерч. Он очень быстро распространялся по местности, сжигая один за другим дома россиян.
- В тот же день уже в Свердловской области загорелась колония общего режима. Пожар вроде бы удалось локализовать, а что именно вызвало возгорание, россияне не рассказали.
- В Москве 7 мая вспыхнул масштабный пожар возле академии ФСБ. По предварительным данным, там загорелся мусор и строительные материалы.