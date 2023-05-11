Так, пожежа охопила більш ніж 4 тисячі квадратних метрів складських приміщень у місті. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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У Норильську загорілись склади

Російське мнс повідомляє, що за короткий час пожежа на складах збільшилася майже вдвічі. Для її ліквідації російське відомство залучило 16 одиниць техніки й 62 людини.

Склад у Норильську охопив сильний вогонь: дивіться відео

Крім цього, росіяни заявили, що нібито гасіння вогню ускладнюють легкозаймисті рідини й щільна забудова приміщень. Наразі пожежники намагаються приборкати вогонь. Причина пожежі та кількість постраждалих лишається невідомою.

У Росії жодного дня не минає без пожежі