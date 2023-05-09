Про це у своєму стрімі заявив військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. За його словами, гасити пожежі немає чим, адже раніше для цього залучали військових, а зараз вони всі воюють в Україні. І необхідна для цього техніка також на фронті.

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Заради безплатних дров

Він зауважив, що МНС Росії не може впоратись з таким величезним обсягом пожеж.

Виявляється, в цих областях місцеві жителі самі роблять підпалювання. Це пов'язано з законом, який забороняє вирубати ліс. За це в Росії можна отримати великий штраф і навіть потрапити за ґрати,

– пояснив він.

В лісах дозволяється лише збирати валежник – сухі гілки, що опали з дерев та висохли або згнили.

Олег Жданов пояснив причину виникнення величезних пожеж в Росії: дивіться відео

Люди підпалюють ліс, і коли пожежу загасять, залишається недопалені дерева. І тоді місцева влада дозволяє вирубати їх місцевим жителям – на дрова,

– зазначив військовий експерт.

Виявляються, що причиною масштабних пожеж в Росії є зокрема свідомі підпали лісів місцевими жителями, які хочуть безплатно отримати дрова.

"З одного боку дерев'яна хата може згоріти, а з іншого – можна задарма мати дрова", – наголосив Олег Жданов.

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