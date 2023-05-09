Про це у своєму стрімі заявив військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. За його словами, гасити пожежі немає чим, адже раніше для цього залучали військових, а зараз вони всі воюють в Україні. І необхідна для цього техніка також на фронті.
Важливо Справжнє пекло для окупантів: страшні пожежі охопили кілька областей Росії
Заради безплатних дров
Він зауважив, що МНС Росії не може впоратись з таким величезним обсягом пожеж.
Виявляється, в цих областях місцеві жителі самі роблять підпалювання. Це пов'язано з законом, який забороняє вирубати ліс. За це в Росії можна отримати великий штраф і навіть потрапити за ґрати,
– пояснив він.
В лісах дозволяється лише збирати валежник – сухі гілки, що опали з дерев та висохли або згнили.
Олег Жданов пояснив причину виникнення величезних пожеж в Росії: дивіться відео
Люди підпалюють ліс, і коли пожежу загасять, залишається недопалені дерева. І тоді місцева влада дозволяє вирубати їх місцевим жителям – на дрова,
– зазначив військовий експерт.
Виявляються, що причиною масштабних пожеж в Росії є зокрема свідомі підпали лісів місцевими жителями, які хочуть безплатно отримати дрова.
"З одного боку дерев'яна хата може згоріти, а з іншого – можна задарма мати дрова", – наголосив Олег Жданов.
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Яка ситуація в Росії з пожежами
- Пожежі в країні-агресорці охоплюють площу понад 60 тисяч гектарів. Відомо про щонайменше 7 людей, що загинули внаслідок пожеж.
- В Курганській області знищено вогнем понад 300 житлових будівель та 3900 споруд. Шквальний вітер роздмухує осередки займання і пожежа охоплює все більшу площу. До того ж тут помічені вогневі смерчі.
- В Сибіру, за словами місцевих жителів, справжнє пекло. В Тюмені через пожежі скасували святкування 9 травня. В цьому регіоні згорів 21 будинок, ще 11 мають пошкодження. Також 130 будівель постраждали від вогню.
- В Свердловській області зафіксовано понад 64 пожежі. Наймасштабніша — в Гірноуральскому місцевому окрузі, де займання охоплює 700 гектарів.