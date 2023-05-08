У місті Івдель спалахнула будівля виправної колонії №62. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.
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У колонії відбувають покарання 300 в'язнів
За даними росЗМІ, у цій колонії відбувають покарання 300 осіб. Втім пропагандисти вже заявили, що буцімто жоден з ув'язнених та співробітників не постраждав.
В екстрених службах ворога уточнили, що вранці 8 травня у виправній колонії спалахнуло горище клубного приміщення. Пожежу начебто вже вдалося локалізували. Що ж стало причиною займання, чомусь не розповіли.
Зауважимо, що на оприлюднених у мережі кадрах видно величезний стовп вогню та диму. Палає на славу.
Дехто з росіян на місці подій метушиться. Тим часом частина в'язнів просто стоять на вулиці та милуються незабутніми краєвидами.
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Як горить російська колонія: епічне відео
Росіяни оголосили надзвичайну ситуацію
- РосЗМІ зазначають, що раніше у декількох населених пунктах цього регіону росіяни вже запровадили режим надзвичайної ситуації через пожежі.
- В окупантів горять ліси, зокрема, у селищі Верхотур'є. До речі, цей населений пункт розташований аж за 200 кілометрів від колонії №62.
- Також вогонь вже охопив Вільхівку, Первомайське та Мостову. Місцевих жителів – громадян держави-агресора навіть довелося евакуювати.
- Окрім того, за даними ворожих ЗМІ, горять ліси в районі селища Ісеть.
- У Буланші та Ключевську вогонь вже перейшов на будинки.