Об этом в своем стриме заявил военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. По его словам, тушить пожары нечем, ведь раньше для этого привлекали военных, а сейчас они все воюют в Украине. И необходимая для этого техника также на фронте.
Важно Настоящий ад для окупантов: страшные пожары охватили несколько областей России
Ради бесплатных дров
Он отметил, что МЧС России не справляется с таким огромным объемом пожаров.
Оказывается, в этих областях местные жители сами совершают поджоги. Это связано с законом, запрещающим рубить лес. За это в России можно получить большой штраф и даже попасть за решетку,
– объяснил он.
В лесах разрешается только собирать валежник – сухие ветки, которые опали с деревьев и высохли или сгнили.
Олег Жданов объяснил причину возникновения огромных пожаров в России: смотрите видео
Люди поджигают лес, и когда пожар погасят, остаются недогоревшие деревья. И тогда местные власти позволяют местным жителям их вырубить – на дрова,
– отметил военный эксперт.
Оказывается, что причиной масштабных пожаров в России являются сознательные поджоги лесов местными жителями, которые хотят бесплатно получить дрова.
"С одной стороны деревянный дом может сгореть, а с другой – можно даром получить дрова", – подчеркнул Олег Жданов.
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Какая ситуация в России с пожарами
- Пожары в стране-агрессоре охватывают площадь более 60 тысяч гектаров. Известно по меньшей мере о 7 людях, погибших в результате пожаров.
- В Курганской области уничтожено огнем более 300 жилых построек и 3900 сооружений. Шквальный ветер раздувает очаги возгорания и пожар охватывает все большую площадь. К тому же здесь подмечены огневые смерчи.
- В Сибири, по словам местных жителей, настоящий ад. В Тюмени из-за пожаров отменили празднование 9 мая. В этом регионе сгорел 21 дом, еще 11 имеют повреждения. Также 130 построек пострадали от огня.
- В Свердловской области зафиксировано более 64 пожаров. Самый масштабный – в Горноуральском местном округе, где возгорание охватывает 700 гектаров.