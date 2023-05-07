По состоянию на 20:00, 7 мая горят земли на территории Курганской, Тюменской и Свердловской областей вражеского государства. Все, что об этом известно, читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Точно в цель, или операция "Руст-2": кому выгодна первая с 1942 года бомбардировка Кремля

Подробно о ситуации

Как говорит всем нам известная поговорка, когда россияне не хотят идти на концерт к Кобзону, тогда Кобзон вместе со своим концертом идет к россиянам. Следовательно, ситуация такова:

В Курганской области пламя распространилось на большое количество населенных пунктов. В частности, в селе Юлдус горит не менее 20 домов и 1 школа – над регионом виднеется густой черный дым. Вместе с тем глава области заявил, что ситуация с лесными пожарами критическая "всего в определенных местах".

Власти Тюменской области ввели режим чрезвычайного положения на всей территории региона. Губернатор Александр Моор сказал, что в регионе сейчас достаточно "напряженно". Очевидно, он очень приуменьшил катастрофу, поскольку, как пишут росСМИ, из-за пожаров началась массовая эвакуация жителей семи населенных пунктов.

В Свердловской области в целом зафиксировано 55 пожаров, площадью более 35 тысяч гектаров. Отметим, что началось все в этом регионе еще 6 апреля из-за воспламененья двух складов с порохом. Также город Асбест остался без воды и света вследствие этого, а в министерстве чрезвычайных ситуаций региона констатировали, что угроза распространения лесных пожаров на населенные пункты якобы "ликвидирована".

Отметим, что вражеские информационные ресурсы писали о том, что эвакуация людей из этого региона набирает обороты. Также ранее были введены ограничения для транспорта, поскольку дорогу прямо-таки заполонил черный дым.

Ад догнал россиян: просматривайте кадры пожаров во вражеском государстве

Пожары в России набирают обороты / фото из вражеских СМИ

Москва также пылала

Отметим, что 7 мая, в частности, был виден дым на территории академии Федеральной службы безопасности России, расположенной в Москве. СМИ сообщали, что, вероятно, загорелась недостроенная многоэтажка ЖК "Новое Очаково". Строит здание скандальная компания "ПИК".