Видео с места происшествия обнародовали местные телеграм-каналы. На кадрах видно, что пылает изрядно.

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В Москве загорелась строящаяся многоэтажка в ЖК "Новое Очаково", возводит здания печально известная компания "ПИК". Клубы дыма от горящего дома видны из разных окрестностей столицы. По предварительным данным, там загорелся мусор и строительные материалы.

Есть ли пострадавшие

На месте пожара работали экстренные службы. Причины пожара пока неизвестны. О пострадавших также не сообщается. На крыше, по предварительной информации, заблокированы несколько рабочих.



На крыше заблокированы несколько рабочих / Фото из телеграм-канала "Москва24"

Площадь возгорания – около 150 квадратных метров. По состоянию на 17:30 пожар был ликвидирован.

Пожар в Москве / Фото из местных телеграм-каналов

Ни дня без пожара

В России чуть ли не каждый день что-то горит. К примеру, в ночь на 5 мая в небо над российской столицей поднимался столб дыма. РосСМИ заявили, что пожар вспыхнул на Ереванской улице в районе Царицыно. По предварительным данным, горело административное здание.

Пламя охватило двухэтажное здание. Сначала традиционно для России заявили, что "пострадавших нет", а затем подчеркнули, что "данные уточняются". 4 мая огонь охватил Ильский нефтеперерабатывающий завод. А в ночь на 3 мая тушили резервуар с нефтепродуктами вблизи порта Тамань.

Добавим, что в ночь на 3 мая неизвестные беспилотники нанесли удар по резиденции российского президента в Москве. Кто именно напал на Кремль – пока неизвестно. У Путина придумывают об атаке дронов со стороны Украины. Там говорят, что российские военные и спецслужбы "вывели из строя два беспилотника, атаковавших Кремль". Пострадавших, к сожалению, нет. Украина неоднократно заявляла, что не намерена атаковать территорию страны-агрессора.

Вечером 2 мая на железной дороге Брянской области произошел взрыв. Глава региона Александр Богомаз заявил, что в районе станции Снежецкая "сработало неустановленное взрывное устройство", из-за чего с рельсов сошли локомотив и "несколько грузовых вагонов". Однако очевидцы сообщали о нескольких взрывах, а местные СМИ писали, что с рельсов сошли 20 вагонов грузового состава.