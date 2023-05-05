РосСМИ заявили, что пожар вспыхнул на улице Ереванской в районе Царицыно, сообщает 24 Канал. По предварительным данным, пылает административное здание.

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Пламя охватило двухэтажное здание. Сначала традиционно для России заявили, что "пострадавших нет", а затем подчеркнули, что "данные уточняются". Пожар пытаются потушить. На место инцидента "подтянулись" уже 5 пожарных машин и три скорых. В то же время, никаких успехов в борьбе с огнем так называемые "специалисты" пока не продемонстрировали.

Между тем местные жители паникуют в соцсетях и заявляют о взрывах.

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Что происходит в России

Пожары не хотят расставаться с Россией даже на день. В стране-террористе не перестает пылать. К слову, 4 мая огонь охватил Ильский нефтеперерабатывающий завод. А в ночь на 3 мая тушили резервуар с нефтепродуктами вблизи порта Тамань. Российские пропагандисты сразу начали визжать об "атаке беспилотника". Какой беспилотник им привиделся, неизвестно. Украина уже неоднократно заявляет, что не намерена атаковать территорию страны-террориста.