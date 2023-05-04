Взрывы произошли на аэродроме Сеща в Брянской области. Российские партизаны отмечают, что находившийся на стоянке АН-124-100 полностью заправленным топливом, вероятно, не просто поврежден, а уничтожен.

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В результате "хлопка" могли пострадать два самолета россиян

В сообщении говорится, что еще один самолет "Руслан" получил осколочные пробоины фюзеляжа. Пока не известно, все ли это потери в результате "хлопка" на российском аэродроме Сеща.

Показываем русский аэродром Сеща на карте

Российское движение сопротивления напоминает, что стоимость одного "Руслана" составляет не менее 70 миллионов долларов США. По разным данным, к 3 мая 2023 года в России было не больше 12 таких самолетов в рабочем состоянии.

Их производство или ремонт сами по себе в России невозможны.

Следует отметить, что именно с аэродрома Сеща российские военные атакуют Украину дронами-камикадзе. С этого аэродрома Россия атаковала Украину 3 мая. Кроме того, враг атаковал нашу страну "Шахидами" из Брянской области 4 мая.

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