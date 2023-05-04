Взрывы произошли на аэродроме Сеща в Брянской области. Российские партизаны отмечают, что находившийся на стоянке АН-124-100 полностью заправленным топливом, вероятно, не просто поврежден, а уничтожен.
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В результате "хлопка" могли пострадать два самолета россиян
В сообщении говорится, что еще один самолет "Руслан" получил осколочные пробоины фюзеляжа. Пока не известно, все ли это потери в результате "хлопка" на российском аэродроме Сеща.
Показываем русский аэродром Сеща на карте
Российское движение сопротивления напоминает, что стоимость одного "Руслана" составляет не менее 70 миллионов долларов США. По разным данным, к 3 мая 2023 года в России было не больше 12 таких самолетов в рабочем состоянии.
Их производство или ремонт сами по себе в России невозможны.
Следует отметить, что именно с аэродрома Сеща российские военные атакуют Украину дронами-камикадзе. С этого аэродрома Россия атаковала Украину 3 мая. Кроме того, враг атаковал нашу страну "Шахидами" из Брянской области 4 мая.
"Хлопок" в России: что известно о последних случаях
- В российском порту Тамань в ночь на 3 мая произошел пожар на нефтебазе в результате атаки дронов. Оккупанты долгое время не могли обуздать огонь в поселке Волна, что неподалеку от Крымского моста.
- Уже на следующую ночь, 4 мая, в России произошел очередной пожар на Кубани. На Ильинском нефтеперерабатывающем заводе загорелась цистерна.
- Той же ночью произошел еще один пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в селе Киселевка Красносулинского района.
- Кроме того, следует напомнить, что 4 мая неизвестный дрон ночью атаковал резиденцию Владимира Путина в Кремле.
- В Москве пытаются повесить ответственность за атаку на Украину. Однако в Киеве опровергают упреки российского руководства.