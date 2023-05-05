Об этом 24 Каналу заявил политолог Игорь Рейтерович. Он отметил, что еще больше года назад россияне начинали полномасштабную войну под лозунгами "За 2 – 3 дня все решим. Все захватим и никаких проблем у нас не будет". Отметим, что очевидцы "атаки" видели искры в небе и людей с фонариками возле Кремля после "хлопка".

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"А теперь они вынуждены объяснять российскому, собственно, населению, что происходит. Как здесь легко летают дроны якобы "украинские", они об этом говорят", – подчеркнул он.

Приходится объяснять и то, что теперь российская армия не может не то, что "победить" Украину, а не может даже "захватить" небольшой город, за который более полугода ведутся бои, россияне теряют десятки тысяч погибших, но результата нет.

С другой стороны, вот подобные вещи Путин использует, в частности, для того, чтобы как-то и манипулировать общественным мнением, и определять для себя, по его мнению, его ближайшего окружения, какие-то оптимальные шаги во внутренней политике,

– рассказал политолог.

Ведь, если россияне таки проведут парад, убежден Рейтерович, все пропагандистские СМИ это могут подать как чуть ли не "великую победу" и отсутствие какого-либо страха Путина перед возможным, скажем, покушением на жизнь российского диктатора.

"О чем уже говорили некоторые российские пропагандисты. То есть они будут пытаться раскрутить вот такой момент", – считает он.

Парад можно будет легко отменить

Однако, если, например, Путин будет себя не очень чувствовать или произойдут еще некоторые странные вещи накануне или в день парада, то его можно будет в любой момент легко отменить.

"И сказать, что это делается "из соображений безопасности", хотя причины могут быть совсем другие – плохое самочувствие Путина, или, например, какая-то информация, которая есть какая-то "угроза для его жизни", – убежден политолог.

По его словам, российский диктатор по этому поводу очень труслив. И это видно по том, как Владимир Путин не ездит на передовую и как он боится вообще появляться на временно оккупированных территориях.

"Поэтому все эти истории с дронами, их стараются максимально использовать ему, непосредственно на пользу, но в контексте именно какой-то его практическо-тактической деятельности", – подчеркнул Игорь Рейтерович.

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"Удар" по Путину

По его мнению, после этой истории стратегически по имиджу российской власти и лично российского диктатора нанесен колоссальный "удар".

"Ведь, думаю, у подавляющего большинства россиян появилось стойкое ощущение, что никакой безопасности, о которой им рассказывали много лет, на самом деле не существует. А деньги, триллионы рублей, которые тратились на оборону, на самом деле на оборону не тратились", – сказал он.

И это создает для россиян атмосферу постоянного стресса.

"Что, во многом, на руку нам и приводит к каким-то внутренним таким вот процессам дестабилизации, непосредственно, в России", – подытожил Рейтерович.

Что известно об "атаке" на Кремль