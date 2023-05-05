Про це 24 Каналу заявив політолог Ігор Рейтерович. Він зауважив, що ще понад рік тому росіяни починали повномасштабну війну під гаслами "За 2 – 3 дні все вирішимо. Все захопимо і жодних проблем у нас не буде". Зазначимо, що очевидці "атаки" бачили іскри в небі та людей з ліхтариками біля Кремля після "бавовни".

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"А тепер вони змушені пояснювати російському, власне, населенню, що взагалі відбувається. Як тут легко літають дрони нібито "українські", вони про це говорять", – наголосив він.

Доводиться пояснювати й те, що тепер російська армія не може не те, що "перемогти" Україну, а не може навіть "захопити" невеличке місто, за яке понад пів року точаться бої, росіяни втрачають десятки тисяч загиблих, але результату немає.

З іншого боку от подібні речі Путін використовує, зокрема, для того, щоби якось і маніпулювати громадською думкою, і визначати для себе, на його думку, його найближчого оточення, якісь там оптимальні кроки у внутрішній політиці,

– розказав політолог.

Адже, якщо росіяни таки проведуть парад, переконаний Рейтерович, усі пропагандистські ЗМІ це можуть подати як ледь не "велику перемогу" та відсутність будь-якого страху Путіна перед, можливим, скажімо, замахом на життя російського диктатора.

"Про що вже говорили деякі російські пропагандисти. Тобто вони будуть намагатися розкрутити от такий момент", – вважає він.

Парад можна буде легко скасувати

Однак, якщо, наприклад, Путін буде себе не дуже почувати або відбудуться ще певні дивні речі напередодні або в день параду, то його можна буде у будь-який момент легко скасувати.

"І сказати, що це робиться "з міркувань безпеки", хоча причини можуть бути зовсім інші – погане самопочуття Путіна, або, наприклад, якась інформація, що є якась там "загроза для його життя", – переконаний політолог.

За його словами, російський диктатор щодо цього дуже боязливий. І це видно по тому, як Владімір Путін не їздить на передову та як він боїться взагалі з'являтися на тимчасово окупованих територіях.

"Тому всі ці історії з дронами, їх намагаються максимально використовувати йому, безпосередньо на користь, але в контексті саме якоїсь його практично-тактичної діяльності", – наголосив Ігор Рейтерович.

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"Удар" по Путіну

На його думку, після цієї історії стратегічно по іміджу російської влади та особисто російського диктатора завдано колосального "удару".

"Адже, думаю, у переважної більшості росіян з'явилося стійке відчуття, що ніякої безпеки, про яку їм розказували багато років, насправді не існує. А гроші, трильйони рублів, які витрачались на оборону, насправді на оборону не витрачалися", – сказав він.

І це створює для росіян атмосферу постійного стресу.

"Що, великою мірою, на руку нам і призводить до якихось внутрішніх таких от процесів дестабілізації, безпосередньо, в Росії", – підсумував Рейтерович.

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