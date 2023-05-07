Відео з місця подій оприлюднили місцеві телеграм-канали. На кадрах видно, що палає добряче.

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У Москві загорілася споруджувана багатоповерхівка в ЖК "Нове Очаково", зводить будівлі сумнозвісна компанія "ПІК". Клуби диму від палаючого будинку видно з різних околиць столиці. За попередніми даними, там загорілося сміття і будівельні матеріали.

Чи є постраждалі

На місці пожежі працювали екстрені служби. Причини пожежі поки що невідомі. Про постраждалих також не повідомляють. На даху, за попередньою інформацією, заблоковані кілька робітників.



На даху заблоковані кілька робітників / Фото з телеграм-каналу "Москва24"

Площа загоряння – близько 150 квадратних метрів. Станом на 17:30 пожежу ліквідували.

Пожежа у Москві / Фото з місцевих телеграм-каналів