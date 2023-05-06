Инцидент произошел в поселке Первомайский. Об этом рассказали в ряде российских телеграмм-каналов, сообщает 24 канал.

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В России горят склады с порохом

В поселке Первомайский пылают склады с порохом. Местные власти готовят жителей к эвакуации.

Россияне уезжают автобусами и личным транспортом. Об этом сообщил глава Режевского городского округа Иван Карташов.

В России горят склады с порохом / Фото из соцсетей



В экстренных службах сообщили, что склады загорелись в результате лесного пожара. Порох начал взрываться.

В Свердловской области масштабный пожар в поселке Первомайский перекинулся на склады с порохом. Эвакуация и детонация. Погасить не могут, угроза взрывов еще 18 складских построек. Это могли сделать как неизвестные добрые люди, так и сами россияне,

– написал активист Сергей Стерненко.

Российские СМИ отметили, что огонь перешел на склады, где хранилось около тысячи тонн пороха, два из них уже взорвались. Незадолго до этого местным жителям на мобильные телефоны поступало SMS-сообщение с просьбой покинуть район.

Смотрите видео, как в России горят склады

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Пожар добрался до другого города

Жители города Реж впоследствии сообщили, что пожар добрался и до них – часть трассы до населенного пункта окутана смогом, а из окон люди видят приближающиеся пламя. Глава Режевского округа Иван Карташов заявил, что на тушение возгорания направили 2 расчета спецтехники.

Люди, не дожидаясь объявления об эвакуации, стали самовольно покидать свои дома. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев даже просил федеральной помощи по борьбе с лесными пожарами.

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В Свердловской области ухудшилась ситуация с пожарами

В Режевском городском округе Свердловской области был введен режим ЧС. По сообщениям российских СМИ, в регионе очень ухудшилась ситуация с пожарами – сухая и жаркая погода не способствует локализации огня.

Местных жителей уже эвакуировали из Мостового, Верхотурки, Первомайского и Ольховки. Жителям других населенных пунктов, расположенных в опасной зоне досягаемости огня, пока просто рекомендуют покинуть свои дома. Стоит заметить, что некоторые местные жители эвакуируются, а другие остаются и берут лейки, ведра и даже веники, чтобы потушить пожар.

Из-за возгорания вместе с эвакуацией также были введены ограничения на региональных трассах, а именно Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Причиной является сильное задымление воздуха. Близость пожаров почувствовали даже в Екатеринбурге – оттуда можно наблюдать огненное зарево от горящих складов в Первомайске.

Обратите внимание! Раньше к тушению пожаров в России привлекали армию, однако после начала полномасштабного вторжения этого делать не могут – российские военные сейчас находятся на пути к ликвидации украинскими защитниками. Поэтому в этом году в России будет знатно пылать.