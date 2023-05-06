Інцидент стався у селищі Первомайський. Про це розповіли в низці російських телеграм-каналів, повідомляє 24 канал.

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У Росії горять склади з порохом

У селищі Первомайський палають склади з порохом. Місцева влада готує жителів до евакуації.

Росіяни виїжджають автобусами та особистим транспортом. Про це повідомив голова Режевського міського округу Іван Карташов.

У Росії палають склади з порохом / Фото з соцмереж



В екстрених службах повідомили, що склади загорілися внаслідок лісової пожежі. Порох почав вибухати.

У Свердловській області масштабна пожежа у селищі Первомайський перекинулась на склади з порохом. Евакуація та детонація. Загасити не можуть, загроза вибухів ще 18 складських будівель. Це могли зробити як невідомі добрі люди, так і самі росіяни,

– написав активіст Сергій Стерненко.

Російські ЗМІ зазначили, що вогонь перейшов на склади, де зберігалося близько тисячі тонн пороху, два з них уже вибухнули. Незадовго до цього місцевим жителям на мобільні телефони надходило СМС-повідомлення з проханням покинути район.

Дивіться відео, як в Росії палають склади

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Пожежа дісталася до іншого міста

Жителі міста Реж згодом повідомили, що пожежа дісталася і до них – частина траси до населеного пункту оповита смогом, а з вікон люди бачать полум'я, що наближається. Голова Режевського округу Іван Карташов заявив, що на гасіння займання скерували 2 розрахунки спецтехніки.

Натомість люди, не чекаючи оголошення про евакуацію, стали самовільно залишати свої будинки. Раніше губернатор Свердловської області Євген Куйвашев навіть просив федеральної допомоги для боротьби з лісовими пожежами.

Місцевих жителів евакуюють: відео

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У Свердловській області погіршилася ситуація з пожежами

У Режевському міському округу Свердловської області ввели режим НС. За повідомленнями росЗМІ, в регіоні дуже погіршилася ситуація з пожежами – суха і спекотна погода не сприяє локалізації вогню.

Місцевих жителів вже евакуювали із Мостового, Верхотурки, Первомайського і Вільхівки. Жителям інших населених пунктів, розташованих у небезпечній зоні досяжності вогню, поки що просто рекомендують покинути свої домівки. Варто зауважити, що деякі місцеві жителі евакуюються, а інші лишаються та беруть лійки, відра і навіть віники, щоб погасити пожежу.

Через займання разом з евакуацією також запровадили обмеження на регіональних трасах, а саме Єкатеринбург – Нижній Тагіл – Сєров. Причиною є сильне задимлення повітря. Близькість пожеж відчули навіть в Єкатеринбурзі – звідти можна спостерігати вогняну заграву від складів, що палають у Первомайську.

Зверніть увагу! Раніше до гасіння пожеж у Росії залучали армію, однак після початку повномасштабного вторгнення цього робити не можуть – російські військові наразі перебувають на шляху до ліквідації українськими захисниками. Тому цьогоріч у Росії добряче палатиме.