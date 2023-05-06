Водій Прілєпіна загинув на місці. Ним виявився 27-річний луганець Олександр Шубін.

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Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що російська агресія прискорює темпи й вже переходить до знищення своїх же активістів.

Молох завжди передбачуваний. Він ніколи не зупиняється у своїй жратві. Спершу пожирає ворогів, потім – випадкових людей, наприкінці – своїх,

– написав Подоляк.

За його словами, щоб продовжити агонію "путінського клану" та зберегти ілюзорний "тотальний контроль", російська репресивна машина прискорює темп і наздоганяє всіх підряд, додаючи як особливо вишуканий десерт "Z" та "V" активістів.

"Напередодні краху Москва буде надзвичайно похмурою", – підсумував радник очільника ОП.

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