Відповідальність за підрив авто взяв на себе партизанський рух "Атеш". Наразі російські ЗМІ повідомляють, що Прілєпін все ще на місці аварії – лікарі чекають вертоліт для його транспортування.
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Водій машини загинув, а сам Прілєпін вижив. Проте, за попередніми даними, у нього "травматична ампутація". Як пишуть ЗМІ, йде боротьба за життя.
Прілєпін досі перебуває на місці вибуху. Ймовірно, його доставлять гелікоптером до Москви. Він отримав поранення обох ніг,
– йдеться у повідомленнях росЗМІ.
Прілєпіна госпіталізували
Згодом стало відомо, що Захар Прілєпін отримав переломи ніг та струс мозку.
Ще на місці Прілєпіну наклали шини та бандаж на зламану ногу. На гелікоптері його перевезли до Нижегородської обласної клінічної лікарні імені Семашка.
Пропагандисти пишуть, що на момент госпіталізацій той був притомний і нібито сам спілкувався з медиками.
Коротко про вибух автівки Прілєпіна
- Audi Q7, в якій їхав Прілєпін, вибухнула о 10:40 в суботу, 6 травня. СВУ було закладено під капот.
- Авто після вибуху перекинуло. Вирва під машиною діаметром приблизно 1.5 метра та 0,7 метра глибиною.
- Водій загину на місці. Цікаво, що за 10 хвилин до вибуху з авто вийшла донька Прілєпіна, яка поверталась разом із батьком.
- Тим часом пресслужба Прілєпіна після появи повідомлень про вибух його автомобіля заявила, що з письменником все гаразд.