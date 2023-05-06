Ответственность за подрыв авто взяло на себя партизанское движение "Атеш". Пока российские СМИ сообщают, что Прилепин все еще на месте аварии – врачи ждут вертолет для его транспортировки.

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Водитель машины погиб, а сам Прилепин выжил, однако, по предварительным данным, у него "травматическая ампутация". Как пишут СМИ, идет борьба за жизнь.

Прилепин до сих пор находится на месте взрыва. Вероятно, его доставят вертолетом в Москву. Он получил ранение обеих ног,

– говорится в сообщениях РосСМИ.

Прилепина госпитализировали

Впоследствии стало известно, что Захар Прилепин получил переломы ног и сотрясение мозга.

Еще на месте Прилепину наложили шины и бандаж на сломанную ногу. На вертолете его перевезли в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко.

Пропагандисты пишут, что на момент госпитализаций тот был в сознании и якобы сам общался с медиками.

Справка. Захар Прилепин – русский писатель-пропагандист, бывший боевик так называемой группировки "ДНР" и сопредседатель партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду". В январе 2023 года он подписал контракт с Росгвардией и уехал воевать в Украину. Кстати, сообщают, что на момент взрыва, Захар Прилепин как раз возвращался из командировки в "ЛНР". Он проходил службу в составе батальона Росгвардии "Оплот". А сегодня ехал домой к семье.

Кратко о взрыве автомобиля Прилепина