Ответственность за подрыв авто взяло на себя партизанское движение "Атеш". Пока российские СМИ сообщают, что Прилепин все еще на месте аварии – врачи ждут вертолет для его транспортировки.
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Водитель машины погиб, а сам Прилепин выжил, однако, по предварительным данным, у него "травматическая ампутация". Как пишут СМИ, идет борьба за жизнь.
Прилепин до сих пор находится на месте взрыва. Вероятно, его доставят вертолетом в Москву. Он получил ранение обеих ног,
– говорится в сообщениях РосСМИ.
Прилепина госпитализировали
Впоследствии стало известно, что Захар Прилепин получил переломы ног и сотрясение мозга.
Еще на месте Прилепину наложили шины и бандаж на сломанную ногу. На вертолете его перевезли в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко.
Пропагандисты пишут, что на момент госпитализаций тот был в сознании и якобы сам общался с медиками.
Кратко о взрыве автомобиля Прилепина
- Audi Q7, в которой ехал Прилепин, взорвалась в 10:40 в субботу, 6 мая. СВУ было заложено под капот.
- Автомобиль после взрыва перевернуло. Воронка под машиной диаметром примерно 1.5 метра и 0,7 метра глубиной.
- Водитель погиб на месте. Интересно, что за 10 минут до взрыва из авто вышла дочь Прилепина, возвращавшаяся вместе с отцом.
- Между тем, пресс-служба Прилепина после появления сообщений о взрыве его автомобиля заявила, что с писателем все в порядке.