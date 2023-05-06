Водитель Прилепина погиб на месте. Им оказался 27-летний луганчанин Александр Шубин.
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В ОП отреагировали на подрыв авто Прилепина
Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что российская агрессия ускоряет темпы и уже переходит к уничтожению своих же активистов.
Молох всегда предсказуем. Он никогда не останавливается в своей жратве. Сначала пожирает врагов, потом – случайных людей, в конце – своих,
– написал Подоляк.
По его словам, чтобы продлить агонию "путинского клана" и сохранить иллюзорный "тотальный контроль", российская репрессивная машина ускоряет темп и догоняет всех подряд, добавляя как особо изысканный десерт "Z" и "V" активистов.
"Накануне краха Москва будет чрезвычайно мрачной", – подытожил советник главы ОП.
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Подрыв пропагандиста Прилепина: коротко
- Приблизительно в 10:40 6 мая в Нижегородской области раздался мощный взрыв – там взорвался автомобиль российского пропагандиста Захара Прилепина. Водитель погиб на месте происшествия от полученных ранений, однако пропагандист выжил.
- Взрыв был таким мощным, что автомобиль опрокинуло на крышу. На месте инцидента образовалась огромная воронка диаметром около 1,5 метра и 0,7 метра глубиной.
- Травмированного Прилепина госпитализировали. В настоящее время неизвестно, в каком состоянии находится пропагандист – одни источники сообщают, что он получил травму обеих ног и сотрясение мозга, а вот губернатор города заявил, что с Прилепиным якобы "все хорошо".
- Кстати, партизаны объявили "охоту" на Прилепина еще 28 января 2023 года. В сети выложили заявление, что уже даже выдали "заказ" на прокремлевского пропагандиста. Призыв убрать "цель" получили более 5 тысяч агентов, в том числе российские военные.