Водитель Прилепина погиб на месте. Им оказался 27-летний луганчанин Александр Шубин.

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Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что российская агрессия ускоряет темпы и уже переходит к уничтожению своих же активистов.

Молох всегда предсказуем. Он никогда не останавливается в своей жратве. Сначала пожирает врагов, потом – случайных людей, в конце – своих,

– написал Подоляк.

По его словам, чтобы продлить агонию "путинского клана" и сохранить иллюзорный "тотальный контроль", российская репрессивная машина ускоряет темп и догоняет всех подряд, добавляя как особо изысканный десерт "Z" и "V" активистов.

"Накануне краха Москва будет чрезвычайно мрачной", – подытожил советник главы ОП.

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