Прилепин долгое время оставался на месте событий, поскольку эта трасса, как отметили росСМИ, "в глуши". Он ждал вертолета, который должен был эвакуировать его в больницу. В телеграм-каналах распространили фото и видео с места происшествия, информирует 24 Канал.

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Автомобиль Audi Q7, под капотом которого и была взрывчатка, лежит перевернутый. Судя по кадрам, у автомобиля оторвалась передняя часть.



Место подрыва авто Прилепина / Фото из телеграм-каналов

Прилепина на вертолете перевозили в больницу / Фото из телеграм-каналов

На опубликованных фото также можно увидеть, что рядом с взорванным авто лежит тело. Очевидно, это и есть водитель, погибший в результате инцидента.

Водитель Прилепина погиб на месте / Фото из телеграм-каналов

Что известно о состоянии Прилепина

Сначала российские пропагандисты сообщили, что состояние Захара Пелевина тяжелое – он получил ранение ног. Говорили о вероятной потребности в ампутации конечностей. Однако впоследствии заявили, что у него только переломы ног. Мол, на месте наложили шины, но в больницу таки доставили на вертолете.

Кроме того, пропагандист получил сотрясение мозга, но якобы был все время в сознании и самостоятельно говорил с медиками.

Обратите внимание! Это уже третье известное покушение на российских пропагандистов за последнее время. В ноябре прошлого года взорвали автомобиль с дочерью Александра Дугина Дарьей, а в апреле 2023 года – в Петербурге взорвали пропагандиста Владлена Татарского.

Подрыв авто Прилепина: главное

Audi Q7, в которой ехал Прилепин, взорвалась в 10:40 6 мая. Говорят, что СВУ была заложена под капот.

Ответственность за подрыв авто взяло на себя партизанское движение "Атеш".