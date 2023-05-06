Зазначимо, що Прілєпін довгий час залишався на місці подій, оскільки ця траса, як зазначили росЗМІ, "в глуші". Він чекав на гелікоптер, який мав евакуювати його до лікарні. У телеграм-каналах поширили поширили фото та відео з місця події, інформує 24 Канал.
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Автомобіль Audi Q7, під капотом якого й була вибухівка, лежить перевернутий. Судячи з кадрів, в автомобіля відірвалася передня частина.
Місце підриву авто Прілєпіна / Фото з телеграм-каналів
Прілєпіна гелікоптером перевозили до лікарні / Фото з телеграм-каналів
На оприлюднених фото також можна побачити, що поруч із підірваним авто лежить тіло. Очевидно, це і є водій, який загинув внаслідок інциденту.
Водій Пілєвіна загинув на місці / Фото з телеграм-каналів
Що відомо про стан Пілєвіна
Спершу російські пропагандисти повідомили, що стан Захара Пілєвіна важкий – він отримав поранення ніг. Говорили про ймовірну потребу в ампутації кінцівок. Однак, згодом таки заявили, що той має лише переломи ніг. Мовляв, на місці наклали шини, але в лікарню таки доставили на гелікоптері.
Крім того, пропагандист отримав струс мозку, але нібито був весь час у свідомості і самостійно говорив із медиками.
Підрив авто Пілєвіна: головне
- Audi Q7, в якій їхав Пілєвін, вибухнула о 10:40 6 травня. Кажуть, що СВУ було закладено під капот.
- Відповідальність за підрив авто взяв на себе партизанський рух "Атеш".