Зазначимо, що Прілєпін довгий час залишався на місці подій, оскільки ця траса, як зазначили росЗМІ, "в глуші". Він чекав на гелікоптер, який мав евакуювати його до лікарні. У телеграм-каналах поширили поширили фото та відео з місця події, інформує 24 Канал.

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Автомобіль Audi Q7, під капотом якого й була вибухівка, лежить перевернутий. Судячи з кадрів, в автомобіля відірвалася передня частина.



Місце підриву авто Прілєпіна / Фото з телеграм-каналів



Прілєпіна гелікоптером перевозили до лікарні / Фото з телеграм-каналів

На оприлюднених фото також можна побачити, що поруч із підірваним авто лежить тіло. Очевидно, це і є водій, який загинув внаслідок інциденту.



Водій Пілєвіна загинув на місці / Фото з телеграм-каналів

Що відомо про стан Пілєвіна

Спершу російські пропагандисти повідомили, що стан Захара Пілєвіна важкий – він отримав поранення ніг. Говорили про ймовірну потребу в ампутації кінцівок. Однак, згодом таки заявили, що той має лише переломи ніг. Мовляв, на місці наклали шини, але в лікарню таки доставили на гелікоптері.

Крім того, пропагандист отримав струс мозку, але нібито був весь час у свідомості і самостійно говорив із медиками.

Зверніть увагу! Це вже третій гучний замах на російських пропагандистів за останній час. У листопаді 2022 підірвали авто з донькою Олександра Дугіна Дарією, а у квітні 2023 року – в Петербурзі підірвали пропагандиста Владлена Татарського.

Підрив авто Пілєвіна: головне

Audi Q7, в якій їхав Пілєвін, вибухнула о 10:40 6 травня. Кажуть, що СВУ було закладено під капот.

Відповідальність за підрив авто взяв на себе партизанський рух "Атеш".