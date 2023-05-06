Про це розповіли у низці російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Варто зауважити, що партизани оголосили "полювання" на Прілєпіна ще 28 січня 2023 року. Вони видали "замовлення" на прокремлівського пропагандиста, яке отримали понад 5 тисяч агентів, зокрема російські військові.
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Прілєпін не мав бути за кермом
Російські пропагандисти повідомили, що від загибелі Прілєпіна врятувала випадковість – в останній момент він сів за кермо замість водія.
Вибуховий пристрій нібито закріпили під переднім пасажирським кріслом. Там зазвичай їздив Прилєпін. Проте того дня він вирішив сісти за кермо, а водій Алєксандр Шубін – на пасажирське місце.
Тіло загиблого досі перебуває в салоні. Оперативники бояться, що в автомобілі може бути ще одна вибухівка, тому вони чекають на вибухотехніків.
Дивіться фото з місця події / Фото росЗМІ
Мешканці Піонерського селища, поруч із яким вибухнув автомобіль Прілєпіна, досі не можуть потрапити додому. Район оточили силовики. До закінчення слідчих дій проїзд заборонили для всіх.
У Піонерському майже немає зв'язку, і більшість будинків узимку стоять без господарів. Постійно там проживають лише кілька сімей, зокрема дружина і четверо дітей Прілєпіна. За словами місцевих, загиблий охороняв не самого пропагандиста, а саме його сім'ю.
Дивіться відео, що відбувається на місці події
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Підрив пропагандиста Прілєпіна: коротко
- Приблизно о 10:40 6 травня у Нижньогородській області підірвався автомобіль російського пропагандиста Захара Прілєпіна. Водій загинув на місці події від отриманих поранень, проте сам путінський посіпака вижив.
- Внаслідок потужного вибуху автівку перекинуло на дах. На місці інциденту утворилася величезна вирва діаметром близько 1,5 метра та 0,7 метра глибиною.
- Травмованого пропагандиста госпіталізували. Наразі достеменно невідомо, у якому стані він перебуває.
- Одні джерела повідомляють, що Прілєпіна госпіталізували з важкою поєднаною травмою, мінно-вибуховим пораненням, контузією обох легень і переломами ніг. Своєю чергою, губернатор заявив, що з ним буцімто "все добре".