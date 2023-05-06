Про це розповіли у низці російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Варто зауважити, що партизани оголосили "полювання" на Прілєпіна ще 28 січня 2023 року. Вони видали "замовлення" на прокремлівського пропагандиста, яке отримали понад 5 тисяч агентів, зокрема російські військові.

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Прілєпін не мав бути за кермом

Російські пропагандисти повідомили, що від загибелі Прілєпіна врятувала випадковість – в останній момент він сів за кермо замість водія.

Вибуховий пристрій нібито закріпили під переднім пасажирським кріслом. Там зазвичай їздив Прилєпін. Проте того дня він вирішив сісти за кермо, а водій Алєксандр Шубін – на пасажирське місце.

Тіло загиблого досі перебуває в салоні. Оперативники бояться, що в автомобілі може бути ще одна вибухівка, тому вони чекають на вибухотехніків.

Дивіться фото з місця події / Фото росЗМІ

Мешканці Піонерського селища, поруч із яким вибухнув автомобіль Прілєпіна, досі не можуть потрапити додому. Район оточили силовики. До закінчення слідчих дій проїзд заборонили для всіх.

У Піонерському майже немає зв'язку, і більшість будинків узимку стоять без господарів. Постійно там проживають лише кілька сімей, зокрема дружина і четверо дітей Прілєпіна. За словами місцевих, загиблий охороняв не самого пропагандиста, а саме його сім'ю.

Дивіться відео, що відбувається на місці події

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