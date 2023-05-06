Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 Канал. Стоит отметить, что партизаны объявили охоту на Прилепина еще 28 января 2023 года. Они выдали "заказ" на прокремлевского пропагандиста, который получил более 5 тысяч агентов, в том числе российские военные.

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Прилепин не должен был быть за рулем

Российские пропагандисты сообщили, что от гибели Прилепина спасла случайность – в последний момент он сел за руль вместо водителя.

Взрывное устройство будто бы закрепили под передним пассажирским креслом. Там обычно ездил Прилепин. Однако в тот день он решил сесть за руль, а водитель Александр Шубин – на пассажирское место.

Тело погибшего до сих пор находится в салоне. Оперативники боятся, что в автомобиле может быть еще одна взрывчатка, поэтому они ждут взрывотехников.

Смотрите фото с места происшествия / Фото росСМИ

Жители Пионерского поселка, рядом с которым взорвался автомобиль Прилепина, до сих пор не могут попасть домой. Район оцепили силовики. До окончания следственных действий проезд запретили всем.

В Пионерском почти нет связи, и большинство домов зимой стоят без хозяев. Постоянно там проживают всего несколько семей, в том числе жена и четверо детей Прилепина. По словам местных, погибший охранял не самого пропагандиста, а именно его семью.

Смотрите видео, что происходит на месте происшествия

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