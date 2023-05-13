У суботу, 13 травня, у небі над Шевченківським районом місцеві помітили величезний чорний стовп диму. У коментарі 24 Каналу речниця Державної служби України з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага розповіла, що зайнялося.
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Що відомо
Зі слів спікерки зрозуміло, що перейматися не варто. Власне, це горить сміття на території, що має площу близько 20 "квадратів".
У нас зараз незначна пожежа – це Шевченківський район, вулиця Бакинська, 37. Загоряння сміття на площі 20 квадратних метрів… Там сміття горить,
– сказала речниця.
Окрім того, зазначимо, що на місце виїхали відповідні служби. Вони роблять усе для того, аби локалізувати полум'я та повністю ліквідувати його.
Горить сміття у Києві в Шевченківському районі / Фото з телеграм-каналів
Пожежі у Росії
Слід зазначити до цієї теми, що пожежі у теперішній час не є рідкістю. Часто через необережне поводження з легкозаймистими матеріалами люди наражають своє життя та інших осіб на небезпеку.
Однак варто сказати, що в Україні масштабні пожежі можуть спалахувати здебільшого через російські обстріли. Натомість з ворожої держави повідомлення про те, що "щось горить через необережність", поступають значно частіше.
Вочевидь, це через те, що населення Росії скорочується внаслідок війни. Себто просто-таки немає кому слідкувати за порядком й вчасним гасінням маленьких пожеж.
- У суботу, 13 травня, телеграм-канали повідомляли, що Москві спалахнув готель "Інтерконтиненталь" – з його приміщення було видно чорний дим. Розташована споруда на вулиці Тверській.
- Окрім того, цього ж дня загорілось підприємство в Улан-Уде, що в Бурятії. Відомо, що полум'я охопило близько 500 квадратних метрів. Вдалось його локалізувати лише через певний тривалий період часу.
- Також 12 травня у Москві спалахнуло одразу кілька пожеж. Зокрема, вогонь охопив територію машинобудівного заводу імені Чернишова, де виготовляють двигуни для літаків МіГ.