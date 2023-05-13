Російській телеграм-канали написали, що нібито пожежники вже погасили пожежу. Пропаганди заявили, що нібито горіло не приміщення готелю, а "споруда неподалік", пише 24 Канал.

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Що відомо про пожежу в Москві

У російських телегам-каналах написали, що пожежа спалахнула на вулиці Тверській. З приміщення йшов чорний дим.

Попередньо, горить будівництво поряд із готелем "Інтерконтиненталь",

– писали росіяни.

У Москві спалахнуло приміщення: дивіться відео

Пожежа у російській Москві: дивіться відео

У телеграм-каналах написали, що пожежу вже загасили: дивіться відео

"Пожежу загасили, рух відновили. Попередньо, обійшлося без постраждалих", – написали у російських телеграм-каналах.

Пропагандисти заявили, що нібито горіла будова неподалік готелю. За даними російських пожежників, до них даних про постраждалих буцімто не надходило. Однак цілком ймовірно, що росіяни традиційно можуть приховувати правду.

Про причини загоряння в країні-терористці також не говорили.

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