Російській телеграм-канали написали, що нібито пожежники вже погасили пожежу. Пропаганди заявили, що нібито горіло не приміщення готелю, а "споруда неподалік", пише 24 Канал.
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Що відомо про пожежу в Москві
У російських телегам-каналах написали, що пожежа спалахнула на вулиці Тверській. З приміщення йшов чорний дим.
Попередньо, горить будівництво поряд із готелем "Інтерконтиненталь",
– писали росіяни.
У Москві спалахнуло приміщення: дивіться відео
Пожежа у російській Москві: дивіться відео
У телеграм-каналах написали, що пожежу вже загасили: дивіться відео
"Пожежу загасили, рух відновили. Попередньо, обійшлося без постраждалих", – написали у російських телеграм-каналах.
Пропагандисти заявили, що нібито горіла будова неподалік готелю. За даними російських пожежників, до них даних про постраждалих буцімто не надходило. Однак цілком ймовірно, що росіяни традиційно можуть приховувати правду.
Про причини загоряння в країні-терористці також не говорили.
Тривожний час у Росії
- У Росії 13 травня видалось дуже тривожним. Так, у Бурятії горів завод в Улан-Уде. Пожежа була на понад 500 метрах квадратних. Росіяни дещо панікували та тривожились.
- Варто зазначити, що раніше вогні у Росії гасили військові, проте після початку повномасштабного вторгнення з ними в окупантів проблеми – адже вони або на фронті, або вже "на концерті Кобзона".
- У цей же день у російській Брянській області відбувся парад самоліквідації ворожої авіації. Там впали два російські вертольоти Мі-8. У одного з них над містом Клинці, що неподалік кордону, загорівся двигун. Щодо іншого, то він впав у селищі Сурецький Мураха Клинцівського району. Причини його падіння окупанти не повідомляли, проте всі, хто були на борту, – загинули.
- Згодом до вертольотів доєднався ще й винищувач Су-34. Він розбився також у Брянській області. Причин падіння наразі немає. Проте окупанти вже написали, що екіпаж загинув.