Про інцидент повідомляють у місцевих телеграм-каналах. Росіяни поширюють відео падіння вертольота у соцмережах, пише 24 Канал.

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Вертоліт впав у приватному секторі

За попередньою інформацією, авіакатастрофа сталась над містом Клинці, що неподалік кордону. Цей факт вже підтвердили екстрені служби міста.

Судячи з оприлюднених кадрів, вертоліт Мі-8 кілька хвилин кружляв у небі, а після гучного вибуху впав у приватному секторі.

Мі-8 впав на приватний сектор: відео

На місці падіння видніється стовп густого чорного диму. Приналежність вертольота наразі встановлюють.

У Брянській області впав вертоліт: дивіться відео

Крім того, російські помийки кажуть, що в цей момент "певео" збивала ракету. Ймовірно, окупанти вже не в змозі відрізнити вертоліт від ракети, тому збивають все, що бачать у небі.

Падіння Мі-8: дивіться відео

Як згодом повідомили, вертоліт впав через загоряння двигуна. Наразі про постраждалих чи жертв інформації не надходило.

У Клинцях впав російський Мі-8: дивіться відео

Вертольотопад продовжується

Згодом після інциденту повідомили про ще одне падіння вертольота. Цього разу вже у селищі Сурецький Мурах Клинцівського району. Подробиць наразі не розголошували.

У Клинцівському районі теж впав вертоліт: дивіться відео

У Криму теж впав російський вертоліт