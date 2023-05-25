На місці аварії почалася пожежа. Відповідні відео оприлюднили у мережі, інформує 24 Канал.

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На Київщині загорівся бензовоз

На опублікованих кадрах можна побачити, що бензовоз перекинувся на трасі Бориспіль-Яготин, а згодом – вибухнув і розпочалась сильна пожежа.

Наслідки пожежі внаслідок аварії / фото поліції, ДСНС

На місце аварії вже виїхали рятувальники. Поки що інформації про постраждалих немає.

Зауважимо, що у коментарі 24 Каналу речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан підтвердила інформацію про загоряння бензовозу на трасі. Однак наразі вся інформація ще з'ясовується.

"На місці працюють наші підрозділи. Про постраждалих чи жертв ніякої інформації немає, оскільки пожежу ще гасять", – зазначила Рубан.

Що кажуть у поліції

Автокатастрофа сталася у Броварському районі. На автодорозі Київ – Харків, поблизу селища Баришівка, перекинувся бензовоз. Внаслідок цього транспортний засіб миттєво спалахнув. На місці події працює поліція та рятувальники.

Важливо! Рух у даному напрямку ускладнено! Враховуйте дану обставину при плануванні поїздок.

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