На місці аварії почалася пожежа. Відповідні відео оприлюднили у мережі, інформує 24 Канал.
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На Київщині загорівся бензовоз
На опублікованих кадрах можна побачити, що бензовоз перекинувся на трасі Бориспіль-Яготин, а згодом – вибухнув і розпочалась сильна пожежа.
Наслідки пожежі внаслідок аварії / фото поліції, ДСНС
На місце аварії вже виїхали рятувальники. Поки що інформації про постраждалих немає.
Зауважимо, що у коментарі 24 Каналу речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан підтвердила інформацію про загоряння бензовозу на трасі. Однак наразі вся інформація ще з'ясовується.
"На місці працюють наші підрозділи. Про постраждалих чи жертв ніякої інформації немає, оскільки пожежу ще гасять", – зазначила Рубан.
Що кажуть у поліції
Автокатастрофа сталася у Броварському районі. На автодорозі Київ – Харків, поблизу селища Баришівка, перекинувся бензовоз. Внаслідок цього транспортний засіб миттєво спалахнув. На місці події працює поліція та рятувальники.
Пожежа на трасі Київщини: дивіться відео
Масштабні пожежі в Україні: останні новини
- 21 травня у Києві спалахнула масштабна пожежа. Стовп густого чорного диму піднявся над містом. Так, у Солом'янському районі Києва загорілася відкрита територія. Рятувальники прибули на місце події та ліквідували наслідки.
- 20 травня у районі житлового масиву "Позняки" у Києві сталась пожежа. Густий стовп чорного диму було видно у різних районах міста.
- 19 травня у Києві помітили густий стовп диму над торговим центром "Республіка" у Голосіївському районі. У ДСНС заявили, що інформація щодо пожежі не надходила. Разом з тим, анонімні джерела стверджували, що горіли побутові приміщення.
- Також нещодавно в районі Гідропарку сталася пожежа на відкритій території. У ДСНС повідомили, що загоряння сталося на площі 25 квадратних метрів з розповсюдженням на ресторан.
- Також раніше мережею поширювалась інформація, що спалахнула пожежа біля телевежі у столиці нашої держави. Згодом це підтвердили в ДСНС Київської області. Речниця Державної служби України з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага розповіла, що це горіло сміття на території, що має площу близько 20 "квадратів".